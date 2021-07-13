Установили причину резкого всплеска мирового голода

Более 45 млн детей истощены или слишком худые. Фото: pixabay.com

Около десятой части населения планеты страдает от голода. В прошлом году недоедали почти 811 млн человек. Сильнее всего рост голода пришелся на Африку, где распространенность недоедания - 21%.

Хотя голод начал усиливаться с середины прошлого десятилетия, во многих частях мира жестокую рецессию вызвала именно пандемия. В 2020 году голод резко возрос как в абсолютном, так и в пропорциональном выражении, сообщили в детском фонде ЮНИСЕФ. В прошлом году он составлял 9,9%, а в 2019-м - 8,4%.

"Миру придется приложить огромные усилия, чтобы выполнить свое обещание покончить с голодом до 2030 года", - заявили в организации.

Коронавирус поставил под угрозу доступ к продовольствию. Более 2,3 млрд человек, а это почти 30% мирового населения, не имеют постоянного доступа к полноценному питанию. За год этот показатель увеличился сильнее, чем за предыдущие пять лет.

В 2020 году более 149 млн детей в возрасте до пяти лет имели задержку в развитии или были слишком низкими для своего возраста. Более 45 млн - истощенные или слишком худые. При этом почти 39 млн имели лишний вес.

Более половины всех, кто недоедает, то есть 418 млн, проживают в Азии, а более трети - 282 млн - в Африке. Еще 60 млн - в Латинской Америке и Карибском бассейне.

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Четыре страны мира охватил голод, а жители еще 43 государств балансируют на его грани. Ряд стран нуждаются в гуманитарной помощи. Если два года назад на грани голода находились 27 млн человек, то в этом году их количество возросло на 14 млн. Голод усилился из-за конфликтов, изменений климата и экономического потрясения. В частности, произошел резкий рост цен на основные пищевые продукты.