"Ущербная логика" - в Кремле отреагировали на обвинения в отравлении Навального

Сергей Лавров первым отреагировал на обвинения в отравлении Навального. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров первым высказался по поводу обвинений в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и долгого молчания после разоблачения ФСБ в причастности к покушению на убийство.

Подробностями поделилось издание "Интерфакс".

По словам Лаврова, у обвинителей "ущербная логика".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США требуют от России объяснений по поводу отравления Навального

"Логика здесь такова: вот мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены немецкими спецслужбами об отравлении Навального, а Москва уже 2 дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода очевидна любому вменяемому человеку", - прокомментировал он.

По мнению Лаврова, западные страны всегда обвиняли и будут обвинять во всем Россию.

Представитель президента России Дмитрий Песков неожиданно отменил брифинг для СМИ 15 и 16 декабря, который проводил каждый будний день. Представители СМИ считают, что такое решение было принято из-за расследования Bellingcat об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.