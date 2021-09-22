Ураган унес жизни более 3000 человек

Последствия наводнения на Гаити / Getty Images

23 сентября 2004-го ураган "Жанна" ударил по Гаити, вызвав сильные наводнения и оползни, и забрав более 3000 жизней в этой самой бедной стране Западного полушария.

Ураган "Жанна" был ураганом, который обрушился на Карибский бассейн и восточную часть США в сентябре 2004 года. Это был самый смертоносный ураган в Атлантическом бассейне со времен урагана "Митч" в 1998 году.

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Общее число погибших в регионе составило не менее 3037 человек. Это сделало "Жанна" - один из самых смертоносных ураганов в Атлантике.

В сентябре проливные дожди общей суммой около 330 мм в северных горах Гаити вызвали сильные наводнения и оползни, причинив особый ущерб прибрежному городу Гонаив, где от них пострадало около 80 тыс. человек из 100 тыс. жителей города. В этом городе погибли 2826 человек.

Десятилетия вырубки лесов оставили окружающие долины неспособными выдержать 30-часовой дождь от урагана, что привело к массивным оползням. Грузовики с гуманитарной помощью не могли доехать из-за отсутствия инфраструктуры. Кроме того, наводнение уничтожило весь урожай риса и фруктов в регионе, который считался "житницей Гаити". Некоторые жители закапывали трупы родных на задних дворах. Были также массовые захоронения тел, сброшенных в общие могилы из самосвалов.