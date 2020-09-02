Ураган убил 18 человек

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В США в результате урагана "Лаура", который накрыл юг в конце августа, увеличилось количество жертв до 18 человек.

14 человек погибли в Луизиане и 4 - в Техасе. Из них 11 смертельных случаев произошли из-за отравления угарным газом при использовании генераторов. 5 людей погибли из-за падения деревьев, еще одна упала с крыши дома, - сообщает The Weather Channel.

На данный момент десятки тысяч домов не имеют света и водоснабжения, 180 человек остались без питьевой воды.

26 августа тропический шторм "Лаура" в Мексиканском заливе усилился до урагана. Из-за приближения непогоды эвакуировали более 700 тыс. человек. 27 августа ураган "Лаура" вышел на сушу в районе города Камерон в американском штате Луизиана. Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 16 человек. Значительная часть людей погибла, отравившись угарным газом в результате опасной эксплуатации генераторов.