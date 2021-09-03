Ураган "Ида" атаковал Луизиану: число погибших возросло

Ураган "Ида": погиб 41 человек. Фото: Reuters

Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 41 человека.

В штате Нью-Джерси погибли как минимум 23 человека, 12 людей - в штате Нью-Йорк, 4 человека - в штате Пенсильвания, в штатах Коннектикут и Мэриленд обнаружили по одному погибшему, пишет The Weather Channel.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана достигло 15 человек.

Центральную часть американского штата Нью-Йорк затопили аномально сильные дожди, которые вызвал ураган Ида. Также пострадали: штат Нью-Джерси, восточная Пенсильвания и Бруклин. Вечером 1 сентября в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение. Местные власти призвали граждан не покидать жилища. Множество улиц затопило, дороги размыли сильные потоки воды. Почти весь метрополитен в городе остановили. Вода затопила перрон, поэтому спасателям пришлось эвакуировать людей из метро. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал потоп "историческим погодным явлением". Шторм разрушил десятки домов.