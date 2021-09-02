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четверг, 02 сентября 2021 11:42

Фонтаны воды в метро, затопленные авто и паника: Ида добралась до Нью-Йорка
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Транспортное средство движется вдоль затопленной дороги, в то время как барьеры безопасности плавают в воде в Вильямсбурге, в районе Бруклина, Нью-Йорк.
Фото: Reuters
На улице затопило множество автомобилей из-за проливных дождей, которые принес с собой ураган Ида.
Транспортные средства застряли на затопленной дороге в Йонкерсе.
Транспортные средства застряли на затопленной дороге в Йонкерсе.

Центральную часть американского штата Нью-Йорк затопили аномально сильные дожди, которые вызвал ураган Ида. Также пострадали: штат Нью-Джерси, восточная Пенсильвания и Бруклин.

О непогоде сообщило издание Reuters.

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Вечером 1 сентября в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение. Местные власти призвали граждан не покидать жилища.

Множество улиц затопило, дороги размыли сильные потоки воды. Почти весь метрополитен в городе остановили. Вода затопила перрон, поэтому спасателям пришлось эвакуировать людей из метро.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал потоп "историческим погодным явлением". Шторм разрушил десятки домов.

В среду, 1 сентября, проливные дожди накрыли большую часть Испании. Непогода вызвала наводнения и шторм, в результате которых произошло более 9 тыс. ударов молнии. Потоки воды сносили автомобили, разрушали деревья, заливали подвальные помещения и первые этажи домов. Всего выпало воды более 215 л/кв. м.

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02
сентября

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