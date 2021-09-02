Фонтаны воды в метро, затопленные авто и паника: Ида добралась до Нью-Йорка

Фото: Reuters

Центральную часть американского штата Нью-Йорк затопили аномально сильные дожди, которые вызвал ураган Ида. Также пострадали: штат Нью-Джерси, восточная Пенсильвания и Бруклин.

О непогоде сообщило издание Reuters.

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Вечером 1 сентября в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение. Местные власти призвали граждан не покидать жилища.

Множество улиц затопило, дороги размыли сильные потоки воды. Почти весь метрополитен в городе остановили. Вода затопила перрон, поэтому спасателям пришлось эвакуировать людей из метро.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал потоп "историческим погодным явлением". Шторм разрушил десятки домов.

New York City preparing for Rain On Me remix 😍 pic.twitter.com/hi5F2XnaFH — onion girl (@party__nauseous) September 2, 2021

Life threatening flash flooding is taking place in Eastern PA, New Jersey and New York City with many counties under flash flood emergencies. The remnants of former Hurricane Ida have dumped 6-10" of rain across a widespread area. pic.twitter.com/PaEHxRRiIj — Dan Henry (@Fox4Weather) September 2, 2021

В среду, 1 сентября, проливные дожди накрыли большую часть Испании. Непогода вызвала наводнения и шторм, в результате которых произошло более 9 тыс. ударов молнии. Потоки воды сносили автомобили, разрушали деревья, заливали подвальные помещения и первые этажи домов. Всего выпало воды более 215 л/кв. м.