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четверг, 12 августа 2021 07:50

Упав вертолет с туристами и затонул в озере

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Упав вертолет с туристами и затонул в озере
В России вертолет с туристами упал в озеро. Фото: enjoykamchatka.ru

В России вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро Кроноцкого заповедника, что на территории Камчатского края.

Трагедия произошла сегодня в 00:50 по киевскому времени, передает ТАСС.

На борту были три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов. Восемь человек не выжили, жизни остальных пока ничего не угрожает. Сам вертолет затонул.

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Основными версиями жесткой посадки называют отказ двигателя и ошибку пилотирования.

На Аляске разбился самолет. Катастрофа произошла на юго-востоке штата. В самолете были шесть человек. Они все погибли.

Самолет разбился в районе национальной памятки "Туманные фьорды" у города Кетчикан. На место аварии вертолет береговой охраны спустил двух пловцов-спасателей. Они подтвердили гибель пассажиров.

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Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

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