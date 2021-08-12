Упав вертолет с туристами и затонул в озере

В России вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро Кроноцкого заповедника, что на территории Камчатского края.
Трагедия произошла сегодня в 00:50 по киевскому времени, передает ТАСС.
На борту были три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов. Восемь человек не выжили, жизни остальных пока ничего не угрожает. Сам вертолет затонул.
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Основными версиями жесткой посадки называют отказ двигателя и ошибку пилотирования.
На Аляске разбился самолет. Катастрофа произошла на юго-востоке штата. В самолете были шесть человек. Они все погибли.
Самолет разбился в районе национальной памятки "Туманные фьорды" у города Кетчикан. На место аварии вертолет береговой охраны спустил двух пловцов-спасателей. Они подтвердили гибель пассажиров.
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