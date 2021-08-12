Упав вертолет с туристами и затонул в озере

В России вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро Кроноцкого заповедника, что на территории Камчатского края.

Трагедия произошла сегодня в 00:50 по киевскому времени, передает ТАСС.

На борту были три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов. Восемь человек не выжили, жизни остальных пока ничего не угрожает. Сам вертолет затонул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции разбился самолет с туристами: есть погибшие

Основными версиями жесткой посадки называют отказ двигателя и ошибку пилотирования.

На Аляске разбился самолет. Катастрофа произошла на юго-востоке штата. В самолете были шесть человек. Они все погибли.

Самолет разбился в районе национальной памятки "Туманные фьорды" у города Кетчикан. На место аварии вертолет береговой охраны спустил двух пловцов-спасателей. Они подтвердили гибель пассажиров.