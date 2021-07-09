Упал самолет с парашютистами: есть погибшие

В Швеции возле аэропорта города Эребру упал небольшой винтовой самолет. Он загорелся вскоре после вылета, в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы.

На борту судна находились 9 человек: 8 парашютистов и 1 пилот, пишет Goteborgs Posten.

Есть погибшие. Число жертв не сообщается.

Автор: Goteborgs Posten

На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и врачи. Госпитализировали двух пострадавших, у них тяжелые травмы, сообщают местные СМИ.

Причины авиакатастрофы выясняют.

Автор: Goteborgs Posten

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8 января 2020 упал пассажирский самолет украинской авиакомпании МАУ. Его сбили зенитной ракетой. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.