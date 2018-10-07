Уникальная традиция - вино погружают на морское дно

Жители Сен-Мало во французской Бретани начали уникальную традицию - они каждый год опускают сотни бутылок с вином на морское дно. Говорят, это необычно влияет на вкус напитка. Традицию называют l'Immersion - "Погружение".

В начале лета коробки вывозят в бухту и с помощью траулера опускают на 15 м. Водолаз закрепляет их, чтобы они свободно двигались во время приливов. Прошлогоднюю партию вынимают и везут на берег - угощать гостей l'Immersion, рассказывает BBC.

В Сен-Мало происходят самые высокие приливы Европы. Портовый город основали галлы в 1 ст. до н.э. в месте, где река Ранс впадает в Ла-Манш. Имеет богатую историю мореплавания. Это был один из первых портов, куда приставали корабли с восточными пряностями. Малонци, как они сами себя называют, когда-то дошли до Квебека и Франция стала претендовать на Канаду и Фолклендские острова. В 1590 муниципалитет объявил независимость от Франции. Правда просуществовал так только 3 года.

Во время приливов вода поступает в бухту одновременно с реки и моря, заливает средневековые гранитные валы и просоленные тротуары.

"В Сен-Мало даже если я не вижу море, я чувствую его. У нас есть la terre et la mer -" земля и море ". Наши повара смешивают их, чтобы создать необычную кухню", - говорит местный сомелье и продавец вин Янник Хэд. Традицию придумал 15 лет назад. Тогда с друзьями вышел в море на лодке.

"Был рыбак, матрос, ресторатор и я. У одного из нас должен был родиться ребенок. И он сказал - я хочу положить вино в море, чтобы отпраздновать его день рождения. Оставлять вино стариться, чтобы когда-то отпраздновать день рождения ребенка - это нормальная практика. но его никогда еще не старили в море. И я сказал, ну ладно. Если хочешь, я тебе организую ", - вспоминает.

Они привезли 12 бутылок Fiefs Vendéens и положили их на дно. Прошло время и это стало традицией, которая превратилась в национальный феномен.

Температура моря у Бретани - 9-10 ° С. Такая же в глубоких винных погребах. Вода защищает вино от воздействия ультрафиолетовых лучей. А постоянное перемещение напитка с осадком делает вкус более выраженным, говорит Хед. Подобную технику постоянного переворачивания бутылок используют во время созревания шампанского и других игристых вин, но на суше. Называют ее ремюаж.

Каждый год в первые выходные июня 100 гурманов и сомелье со всей Франции скупают билеты, чтобы посмотреть на действо. В тени средневековой башни Тур-Солидор команда загружает на рыболовное судно 700 бутылок. Их ставят в ящики, которыми пользуются производители моллюсков - еще один намек на местную культуру питания. После погружения, вынимают прошлогодние бутылки. Они облеплены моллюсками и водорослями. Гостей угощают прямо на набережной. К вину подают свежий хлеб, сливочное масло и другие закуски. Дают попробовать те же сорта вина из бутылок, которые не были в море, и сравнить.

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Затем в сопровождении морской охраны гостей везут на маленький пляж Чезембре. Большая часть территории вокруг заминирована, потому что здесь находились нацистские военно-морские батареи во время Второй мировой. Безопасный пляж отгородили от этих мест колючей проволокой. Здесь подают жареные морепродукты и ягненка, свежий хлеб и вино, из бутылок которого до сих пор капает морская вода.

"По своей сути, l'Immersion - это нечто большее, чем дегустация вин. Этот праздник непрестанной связи малонцев с морем. Она помогала нам с самого раннего детства, и в конце концов мы не можем обойтись без нее. Она в искусстве и в еде, во всем: в винных дегустациях, в креветках, в гребешках, в рыбе, которую мы ловим, в весенних овощах, в картофеле нового урожая. Она действительно везде ", - говорит Хед.

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