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воскресенье, 07 октября 2018 06:06

Уникальная традиция - вино погружают на морское дно
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Жители Сен-Мало во французской Бретани начали уникальную традицию - они каждый год опускают сотни бутылок с вином на морское дно. Говорят, это необычно влияет на вкус напитка. Традицию называют l'Immersion - "Погружение".

В начале лета коробки вывозят в бухту и с помощью траулера опускают на 15 м. Водолаз закрепляет их, чтобы они свободно двигались во время приливов. Прошлогоднюю партию вынимают и везут на берег - угощать гостей l'Immersion, рассказывает BBC.

В Сен-Мало происходят самые высокие приливы Европы. Портовый город основали галлы в 1 ст. до н.э. в месте, где река Ранс впадает в Ла-Манш. Имеет богатую историю мореплавания. Это был один из первых портов, куда приставали корабли с восточными пряностями. Малонци, как они сами себя называют, когда-то дошли до Квебека и Франция стала претендовать на Канаду и Фолклендские острова. В 1590 муниципалитет объявил независимость от Франции. Правда просуществовал так только 3 года.

Во время приливов вода поступает в бухту одновременно с реки и моря, заливает средневековые гранитные валы и просоленные тротуары.

"В Сен-Мало даже если я не вижу море, я чувствую его. У нас есть la terre et la mer -" земля и море ". Наши повара смешивают их, чтобы создать необычную кухню", - говорит местный сомелье и продавец вин Янник Хэд. Традицию придумал 15 лет назад. Тогда с друзьями вышел в море на лодке.

"Был рыбак, матрос, ресторатор и я. У одного из нас должен был родиться ребенок. И он сказал - я хочу положить вино в море, чтобы отпраздновать его день рождения. Оставлять вино стариться, чтобы когда-то отпраздновать день рождения ребенка - это нормальная практика. но его никогда еще не старили в море. И я сказал, ну ладно. Если хочешь, я тебе организую ", - вспоминает.

Они привезли 12 бутылок Fiefs Vendéens и положили их на дно. Прошло время и это стало традицией, которая превратилась в национальный феномен.

Температура моря у Бретани - 9-10 ° С. Такая же в глубоких винных погребах. Вода защищает вино от воздействия ультрафиолетовых лучей. А постоянное перемещение напитка с осадком делает вкус более выраженным, говорит Хед. Подобную технику постоянного переворачивания бутылок используют во время созревания шампанского и других игристых вин, но на суше. Называют ее ремюаж.

Каждый год в первые выходные июня 100 гурманов и сомелье со всей Франции скупают билеты, чтобы посмотреть на действо. В тени средневековой башни Тур-Солидор команда загружает на рыболовное судно 700 бутылок. Их ставят в ящики, которыми пользуются производители моллюсков - еще один намек на местную культуру питания. После погружения, вынимают прошлогодние бутылки. Они облеплены моллюсками и водорослями. Гостей угощают прямо на набережной. К вину подают свежий хлеб, сливочное масло и другие закуски. Дают попробовать те же сорта вина из бутылок, которые не были в море, и сравнить.

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Затем в сопровождении морской охраны гостей везут на маленький пляж Чезембре. Большая часть территории вокруг заминирована, потому что здесь находились нацистские военно-морские батареи во время Второй мировой. Безопасный пляж отгородили от этих мест колючей проволокой. Здесь подают жареные морепродукты и ягненка, свежий хлеб и вино, из бутылок которого до сих пор капает морская вода.

"По своей сути, l'Immersion - это нечто большее, чем дегустация вин. Этот праздник непрестанной связи малонцев с морем. Она помогала нам с самого раннего детства, и в конце концов мы не можем обойтись без нее. Она в искусстве и в еде, во всем: в винных дегустациях, в креветках, в гребешках, в рыбе, которую мы ловим, в весенних овощах, в картофеле нового урожая. Она действительно везде ", - говорит Хед.

В индийской Макайбари чай под названием Silver Tips Imperial собирают специально обученные люди безоблачными ночами на полнолуние. Тогда планеты создают уникальные условия для сбора урожая, считают. Производят чай сорта улун. Он стоит между черным и зеленым, который в Китае называют сине-зеленым или голубым. Улун Silver Tips Imperial 4 года назад стоил $ 1850 за 1 кг. Это самый дорогой чай, который когда-то производили в Индии. Его быстро раскупают ограниченными партиями элитные клиенты из Великобритании, США и Японии.

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