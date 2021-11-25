Уничтожение самолета МАУ: Иран отказался от переговоров о компенсациях

Кадры с места катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном. Фото: MASH

Иран отказался участвовать в переговорах со странами по выплате компенсаций за авиакатастрофу, чьи граждане стали жертвами трагедии в Тегеране.

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, которое опубликовал МИД Украины 24 ноября.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, выражаем глубокое разочарование тем, что Исламская Республика Иран не приняла наши многочисленные предложения встретиться 22 ноября 2021 года для проведения переговоров о репарациях за уничтожение рейса PS752", - сообщили в заявлении.

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Главы МИД призвали Иран выполнить международно-правовое обязательство по осуществлению репараций группе государств в полном объеме. Международная группа настаивает на проведении переговоров по этому вопросу с Тегераном до конца 2021 года.

"Если Иран продолжит избегать переговоров с группой, у Координационной группы не останется иного выбора, кроме как серьезно рассмотреть другие действия и меры по решению этого вопроса в рамках международного права", - подчеркнули в заявлении.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана, его приняли за вражескую цель.