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суббота, 18 декабря 2021 11:57

Умерла самая старая жительница Китая

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Умерла самая старая жительница Китая
Женщина смотрела за своими правнуками. Фото: агенство "Синьхуа"

В возрасте 135 лет умерла самая старшая жительница Китая.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Алимихан Сейти проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. Женщина вела достаточно активный образ жизни.

Она занималась домашним хозяйством, обходилась почти без посторонней помощи, совершала регулярные прогулки и даже помогала внукам ухаживать за правнуками.

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Алимихан родилась в 1886 году и проживала в поселке Кумушерик, где проживает немало людей старше 90 лет. В КНР она известна как "село долгожителей".

Местные власти заботятся о людях в возрасте от 60 лет. Им ежегодно организуют бесплатное медицинское обследование, предоставляют льготы и индивидуальные лекарства.

Впервые удалось заснять черепаху с Сейшельских островов, поедающую птенцов. До этого ученые считали этих животных травоядными.

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Дата
18
декабря

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