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вторник, 02 ноября 2021 09:19

Умерла не сразу – СМИ рассказали об обстоятельствах гибели Галины Хатчинс

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Умерла не сразу – СМИ рассказали об обстоятельствах гибели Галины Хатчинс
Оператор перед смертью сказала, что бесполезно ее спасать. Фото: Reuters

Оператор Галина Хатчинс, в которую выстрелил актер Алек Болдуин, умерла не сразу.

Она жила еще несколько часов, сообщает Los Angeles Times.

Сам Болдуин после выстрела не понял, что произошло. Его пистолет не должен был быть заряжен.

"Что, черт возьми, только что произошло? Что это было?" - все время повторял актер.

После выстрела на съемочной площадке началась паника. У Хатчинс началось сильное кровотечение. Члены съемочной группы пытались приостановить ее. Оператор сказала, что это бесполезно.

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"Это нехорошо. Это совершенно бесполезно", - были последние слова Хатчинс.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".

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