Умер второй мэр Москвы Юрий Лужков. Фото: Коммерсантъ

10 декабря на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

По сообщению российских СМИ, Лужков умер в одной из клиник Мюнхена, Германия. Там ему должны были провести операцию на сердце.

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянинов выразил соболезнования по поводу смерти своего предшественника.

"Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этой энергичной жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделала для города и москвичей.", - написал Собянинов в Twitter.

Юрий Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова 6 июня 1992. Занимал эту должность 18 лет. 28 сентября 2010 тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев отправил его в отставку "в связи с утратой доверия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин оконфузился на выборах мэра Москвы

В отставке Лужков занимался частным бизнесом в Калининградской области, а его жена Елена Батурина переехала в Европу.

Юрий Лужков, вместе с рядом ведущих политиков РФ открыто в начале 90-х годов поддерживали в Крыму сепаратистов и публично ставили под сомнение территориальную целостность Украины. В мае 1992 года Верховный Совет РФ признала акт передачи Крыма в состав УССР 1954 незаконным, а в июне 1993 года - провозгласила Севастополь российским городом.