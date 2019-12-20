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пятница, 20 декабря 2019 20:20

Умер сотрудник ФСБ, котого обстреляли на Лубянке

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Умер сотрудник ФСБ, котого обстреляли на Лубянке
Мужчина скончался в больнице. Фото: ФСБ

Умер второй сотрудник ФСБ, которого ранили при стрельбе на Лубянке в Москве.

Мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось, сообщает следственный комитет России.

"В результате стрельбы один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщили в СК.

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Пострадали пять человек, в том числе один гражданский.

В Москве выяснили, кто открыл стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в столице РФ.

Им якобы оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Мужчина стрелял из охотничьего карабина "Сайга". Также при себе нападающий имел пистолет и нож.

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