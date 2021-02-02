Умер самый высокий собака в мире

Собака с владелицей Клэр / Mirror

Самый высокий из ныне живущих собак в мире умер в возрасте 8 лет.

Фредди, рост которого на задних лапах достигал 2,26 м, попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2016 году. Об этом пишет британская Mirror.

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Пес жил с хозяйкой Клэр Стоунман в английском Эссексе.

"Он был не просто самой высокой собакой, но и собакой с самой большой любовью и сердцем. Он был моей жизнью. Моей радостью. Моим раздражением. Моим счастьем и печалью", - вспоминает Клэр.

В прошлом году она устроила ему вечеринку по случаю дня рождения с воздушными шарами и пирожными в саду. Кормление собаки, которое включало фарш из говядины, жареную курицу и другое мясо, обходилось семье Клэр в 500 фунтов в месяц. Это почти 20 тыс. грн.

Между тем в Холодной Балке Одесской области мужчина жестоко избил собаку породы хаски. Из-за сильных травмы животное ввели в искусственную кому.