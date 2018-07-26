Умер самый старый человек на земле

Тыс Мияко - старейший человек на Земле. Фото: ukurier.gov.ua

В японском городе Йокагама умер самый старый человек на планете.

О смерти 117-летней Тис Мияко 26 июля сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает "Урядовый Курьер".

Тис Мияко родилась 2 мая 1901 года. Титул самого старого человека на земле женщине присудили в апреле в этом году, сразу же после того, как умерла Наби Тадзима - землячка и сверстница Мияко, а также предыдущий титулованный старейший человек планеты.

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Сейчас, самым пожилым человеком на Земле считается другая японка - Кане Танака, которая родилась 2 января 1903 года.

Ранее сообщили о смерти звезды известного сериала "Санта-Барбара" 89-летней Элмар Вендел.