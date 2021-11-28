Умер российский композитор Градский

В сентябре Градский болел Covid-19.

В Москве скончался певец и композитор 72-летний Александр Градский. Его называют основателем русского рока.

О смерти музыканта пишет BBC

Накануне СМИ сообщали, что Градский попал в больницу в Москве с подозрением на инсульт и находился в реанимации.

Также сообщалось, что его здоровье резко ухудшилось после того, как он переболел коронавирусом в сентябре.

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Александр Градский в 60-х годах создал рок-группы "Славяне" и "Скоморохи", стал популярным с выходом в 1974 году фильма Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", к которому написал музыку. Также является автором музыки к фильму "Узник замка Иф".

Автор песни "Как молоды мы были".

Был художественным руководителем московского театра "Градский Холл". В июле от коронавируса скончался российский музыкант и актер, основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов.