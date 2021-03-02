Умер регги-музыкант Банни Вейлер

В столице Ямайки Кингстоне умер известный музыкант, один из создателей группы Wailers Банни Вейлер.
Причины смерти артиста не уточняются. Об этом сообщает Jamaica Observer.
Известно, что в июле 2020 года певец перенес второй инсульт. Здоровье его ухудшилось.
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Настоящее имя музыканта - Невилл Ливингстон. Он был одним из основателей группы The Wailers, в которую также входил знаменитый Боб Марли.
Ливингстон трижды получал премию Грэмми за лучший альбом в стиле регги.
В 2017 году правительство Ямайки наградило его одной из высших государственных наград страны - орденом За заслуги.
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