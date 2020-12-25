Умер посол Беларуси в США

Олегу Кравченко было 49 лет. Фото: Reuters

В возрасте 49 лет скончался заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

Он был назначен первым за 12 лет послом в США, но не успел поработать в должности. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Причины смерти Кравченко не сообщаются. Известно, что он имел положительный тест на коронавирус.

В прошлом году Беларусь и США договорились о возвращении послов в Минск и Вашингтон, которых не было в столицах с 2008 года.

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В "похолодание" в двусторонних отношениях Кравченко уже работал в посольстве Беларуси в США. В 2007 году он был советником посольства Беларуси в США, с 2008-го по 2014-й - временным поверенным в делах Беларуси в США.

В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем - управление Америки МИД. На должность заместителя министра был назначен в 2017 году.

23 декабря в Харькове проходила 4-часовая церемония прощания с Геннадием Кернесом. Она проходила в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко. На прощании были бывшие "регионалы" - народный депутат Вадим Новинский, екснардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин.