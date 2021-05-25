Умер первый вакцинированный от коронавируса мужчина

Британец Уильям Шекспир вторым в мире привился от Covid. Фото: ВВС

Британец Уильям Шекспир, который вторым в мире привился Covid-вакциной от Pfizer и BioNTech, умер в возрасте 81 года.

Мужчина получил инъекцию от коронавируса 8 декабря 2020, сразу после 91-летней Маргарет Кинан, сообщает Metro.

На протяжении 30 лет Шекспир был советником прихода, 20 лет занимал должность председателя приходского совета и губернатора в начальных школах Аллесли и Coundon Court. Он также был членом Лейбористской партии Ковентри, и в свое время работал на Rolls Royce.

У мужчины осталась жена Джой, двое сыновей и внуки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Япония ускоряет массовую вакцинацию от коронавируса

Великобритания 8 декабря первой в мире начала процесс прививки вакциной Pfizer и BioNTech от коронавируса. Первым человеком в мире, которому ввели вакцину стала 90-летняя британка Маргарет Кинан. Сейчас же в стране ввели уже более 61 млн доз.