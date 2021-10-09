Умер первый президент Ирана

Абольхасан Банисадр был первым демократически избранным президентом Ирана. Фото: facebook.com/Banisadr

В Париже в субботу, 9 октября, скончался первый после Исламской революции в 1979 году президент Ирана Абольхасан Банисадр.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на иностранные СМИ.

"После продолжительной болезни Абольхасан Банисадр умер в больнице Сальпетриер", - рассказал источник в окружении бывшего президента.

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Банисадр родился в 1933 году в семье аятоллы Сайеда Насроллы Банисадра. Он был выпускником юридического факультета Тегеранского университета. В 1960-х дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления, сбежал во Францию.

На протяжении 17 лет Банисадр учился и преподавал в Сорбонне. В феврале 1979-го он вернулся в Иран. В 1980 году стал первым демократически избранным президентом.

Однако в 1981 году Меджлис, однопалатный парламент, вынес Банисадра импичмент "за деятельность, направленную против исламского духовенства". После этого он бежал из страны во Францию.

17 сентября 2021-го умер 84-летний экс-президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика. Он перенес инсульт в 2013 году. С тех пор передвигался на инвалидной коляске. Политик был авторитетом и боролся за независимость.