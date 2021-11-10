Умер известный американский актер Дин Стоквелл

Дин Стоквелл умер в США. Фото: РИА Новости

В США скончался американский актер Дин Стоквелл. Ему было 85 лет.

Смерть наступила по естественным причинам у себя дома, сообщает The Associated Press.

"Дин провел всю жизнь между славой и анонимностью, — говорится в заявлении его семьи. — Поэтому, когда он имел работу, он был благодарен. Он никогда не воспринимал бизнес как должное. Он был бунтарем, чрезвычайно талантливым и всегда был глотком свежего воздуха ".

Актерская карьера Стоквелла длилась более 70 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер звезда сериала "Друзья"

За роль яркого гангстера Тони "Тигра" Руссо в фильме "Замужем за мафией" 1988 года Стоквелла номинировали на "Оскар", а также пригласили сыграть в научно-фантастическом сериале NBC "Квантовый скачок" (1989-1993 гг.), за участие в котором актера четырежды номинировали на премию "Эмми".

Кроме того, звезда дважды получил награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале: в 1959 году за экранизацию фильма "Насилие" и в 1962 году за ленту "Долгий день уходит в ночь". Он также известен игрой в фильме режиссера Дэвида Линча "Дюна" 1984 года.

Михаил Барбара - фронтмен группы "Мертвий Півень" - умер в возрасте 49 лет. Жена певца сообщила, что он был здоровым, не болел и имел большие планы на будущее. Накануне они вызвали "скорую", Барбара себя плохо чувствовал. "Скорая" приехала, ничего не диагностировала. На следующее утро музыкант умер. Одной из возможных причин называют остановку сердца. 14 ноября Барбаре должно было исполниться 50 лет.