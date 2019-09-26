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четверг, 26 сентября 2019 13:29

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

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Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Умер бывший президент Франции Жак Ширак Фото: rbc.ua

На 87-м году жизни умер бывший президент Франции Жак Ширак.

Об этом сообщили родственники экспрезидента, пишет the Бабель.

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В 1995 году Жак Ширак победил на президентских выборах. Он занимал руководящую должность в течение двух сроков и оставил ее в 2007 году. До этого он дважды занимал пост премьер-министра Франции и был мэром Парижа.

В 2011 году его признали виновным по обвинению в коррупции. Сообщалось, что с 1990 по 1995 год, находясь на посту мэра столицы, он присвоил государственные средства и злоупотреблял своей властью.

Здоровье Жака Ширака стало ухудшаться с момента его отъезда из Елисейского дворца в 2007 г. В 2005 г., во время второго президентского срока у него случился инсульт. В январе 2014 г. супруга Ширака Бернадетт сообщила, что ее муж больше не сможет публично выступать из-за проблем с памятью. Последний раз экс-президент появился на официальном мероприятии 21 ноября 2014 г. В сентябре 2016-го Ширак экстренно вернулся из Марокко, где он отдыхал с супругой, в Париж. Его госпитализировали из-за легочной инфекции. В больнице он находился почти месяц, прежде чем смог вернуться в свой дом в Париже.

В декабре 2015-го госпитализировали бывшего президента Франции Жака Ширака. В последнее время 83-летний Ширак чувствовал слабость, рассказала его дочь и персональный советник Клод Ширак. Она сообщила, что в течение следующих дней ее отец останется под наблюдением врачей.

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