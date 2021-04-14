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четверг, 15 апреля 2021 07:20

Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны

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Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Могила Пол Пота в Камбодже / Getty Images

15 апреля 1998-го в возрасте 72 лет от сердечного приступа умер архитектор геноцида в Камбодже Пол Пот. Он отбывал пожизненное заключение, вынесенное ему его собственными красными кхмерами.

Красные кхмеры, организованные Пол Потом в камбоджийских джунглях в 1960-х, выступали за радикальную коммунистическую революцию, которая уничтожит западное влияние в стране и создаст исключительно аграрное общество. В 1970-м при поддержке войск Северного Вьетнама красные кхмеры начали масштабное восстание против правительственных войск Камбодже, и вскоре получили контроль над третью страны.

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До 1973-го бомбардировки Америкой Камбоджи, контролируемой вьетнамскими коммунистами, заставили вьетнамцев покинуть страну, создав вакуум власти. Его вскоре заполнили красные кхмеры Пол Пота. В апреле 1975-го они захватили столицу Пномпень, сбросив проамериканскую власть, и установили кампучийские народную республику.

Как новый правитель Пол Пот приступил к превращению страны в свое видение аграрной утопии. Города эвакуировали, фабрики и школы закрыли, валюту и частную собственность отменили. Всех, кого считали интеллектуалами, например, тех, кто говорил на иностранном языке, убивали. Убивали тоже квалифицированных рабочих, и всех, у кого нашли очки, наручные часы или любую современную технику. Во время принудительных маршей, сопровождавшие зверства красных кхмеров, миллионы людей, которым не удалось бежать из Камбоджи, были согнаны в колхозы.

В период с 1975-го по 1978-й около 2-х млн камбоджийцев убили или погибли от принудительного труда и голода. В 1978-м вьетнамские войска вторглись в Камбоджу, захватив Пномпень в начале 1979-го. Там установили умеренную коммунистическую власть. Пол Пот и красные кхмеры бежали в джунгли.

В 1985-м Пол Пот официально ушел в отставку из руководства красных кхмеров, но остался главой их части, которая продолжала партизанские действия против власти. В 1997-м организация отдала его под свой суд после того, как внутренняя борьба за власть оттеснила Пота с руководящей должности. Он был приговорен к пожизненному заключению собственным "народным трибуналом". Критики высмеяли этот показательный процесс.

Международное сообщество надеялась, что Пол Пота выдадут для суда за преступления против человечности, но он умер по естественным причинам под домашним арестом в 1998-м. Жертвами режима кхмеров стали в 2 млн камбоджийцев или до четверти населения страны.

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Дата
15
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