Умер 37-летний сооснователь всемирно известного флешмоба

34-летний Фрейтс умер в декабре 2019 года спустя 7 лет борьбы с недугом. Фото: pixabay.com

От бокового амиотрофического склероза скончался сооснователь флешмоба Ice Bucket Challenge 37-летний Патрик Квинн.

При жизни он привлек к этому заболеванию внимание во всем мире и вдохновил миллионы людей, написали в Ассоциации ALS.

"Мы с глубокой грустью сообщаем, что Пат Квинн сегодня умер", – говорится в сообщении организации в Facebook.

Боковой амиотрофический склероз диагностировали у на то время 30-летнего Квинна в 2013 году. Узнав о диагнозе, они с Питом Фрейтсом начали распространять информацию о болезни и собирать средства для борьбы с ней. 34-летний Фрейтс умер в декабре 2019 года спустя 7 лет борьбы с недугом.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования семье Квинна. Многие благодарят за внимание, которое он привлек к болезни и необходимости найти от нее лекарство.

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Летом 2014-го флешмоб Ice Bucket Challenge взорвал соцсети. Целью акции было рассказать о заболевании нервной системы - боковом амиотрофическом склерозе. Смысл такой: люди, которые хотели поддержать кампанию, выливали на себя ведро холодной воды и размещали запись в сети. После этого они бросали вызов друзьям. Если те не выполняли задание в течение 24 ч., обязаны были пожертвовать $100 в пользу фонда больных. Ассоциация ALS оценила флешмоб как "величайший феномен соцсетей в истории". По ее данным, он помог собрать $115 млн для этой организации и $220 млн в мире.