Украли драгоценности королевской семьи

Драгоценности шведской королевской семьи похитили из собора шведского города Стренгнес.
"Мужчины выбежали из собора, заскочили в маленькую белую лодку и поехали по озеру Меларен", - рассказал Том Росвелл, свидетель преступления The Sun.
Неизвестные вынесли из церкви корону и державу Карла IX, а также венец его супруги Кристины. Чтобы добраться до драгоценностей, ворам надо было разбить стекло. Должна была сработать сигнализация, говорит полицейский Томас Агневик.
"Ворам будет трудно продать такие известные вещи на черном рынке. Если же они профессионалы, мы не сможем найти регалии и даже узнать, кто их похитил", - предупреждает полицейский.
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Королевские регалии были похоронены с Карлом IX в 1600-х годах. Позже их эксгумировали и выставили на экспозицию.
Молодые потомки различных королевских семей проводят лето на жарких пляжах в веселых компаниях. 19-летняя внучка дизайнера Дайан фон Фюстенберг и принца Эгона, которые относятся к монаршей семьи Фюстенбергов, Талита, успела за лето понежиться на пляжах Испании, Австрии, Израиля, Франции, Греции и других местах. Об этом свидетельствуют ее фото в бикини в Instagram. Кузины Талиты тоже понежились с принцессой Греции Марией Олимпией. На фото девушки тоже нашли время.
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