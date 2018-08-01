Украли драгоценности королевской семьи

Драгоценности шведской королевской семьи похитили из собора шведского города Стренгнес.

Автор: The Sun Похищены регалии шведской королевской семьи

"Мужчины выбежали из собора, заскочили в маленькую белую лодку и поехали по озеру Меларен", - рассказал Том Росвелл, свидетель преступления The Sun.

Неизвестные вынесли из церкви корону и державу Карла IX, а также венец его супруги Кристины. Чтобы добраться до драгоценностей, ворам надо было разбить стекло. Должна была сработать сигнализация, говорит полицейский Томас Агневик.

Автор: The Sun Похищены регалии шведской королевской семьи

"Ворам будет трудно продать такие известные вещи на черном рынке. Если же они профессионалы, мы не сможем найти регалии и даже узнать, кто их похитил", - предупреждает полицейский.

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Автор: The Sun Похищены регалии шведской королевской семьи

Королевские регалии были похоронены с Карлом IX в 1600-х годах. Позже их эксгумировали и выставили на экспозицию.

Автор: The Sun Похищены регалии шведской королевской семьи

Молодые потомки различных королевских семей проводят лето на жарких пляжах в веселых компаниях. 19-летняя внучка дизайнера Дайан фон Фюстенберг и принца Эгона, которые относятся к монаршей семьи Фюстенбергов, Талита, успела за лето понежиться на пляжах Испании, Австрии, Израиля, Франции, Греции и других местах. Об этом свидетельствуют ее фото в бикини в Instagram. Кузины Талиты тоже понежились с принцессой Греции Марией Олимпией. На фото девушки тоже нашли время.