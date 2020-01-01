Украину ждут изменения: в ОБСЕ новый глава

Албания возглавила ОБСЕ. Фото: "УНИАН"

1 января 2020-го Албания возглавила ОБСЕ. Представители страны заявили, что вопрос Украины для них будет одним из приоритетных.

Урегулирование конфликтов на востоке Украины будут важнейшим для страны во время председательства, заявил премьер-министр Албании и министр по вопросам Европы и иностранных дел Эди Рама, передает сайт ОБСЕ.

"Усилия по решению конфликтов будут приоритетными, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали уносить жизни", - отметил Рама.

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Политкик убежден, что кризис в Украине и вокруг нее остается наиболее актуальной проблемой безопасности в Европе.

Страна займет место Словакии, которая председательствовала в 2019-м.

С начала 2019-го года из-за российского вторжения в Донбассе погибли 18 человек, 120 - получили ранения. Так ответили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.