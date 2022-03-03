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четверг, 03 марта 2022 06:40

Спецтема: Война России против Украины

Украину уже оставил один миллион беженцев

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Украину уже оставил один миллион беженцев
Поток беженцев из Украины уменьшился. Фото: УНИАН

За неделю войны Украину покинул 1 млн. беженцев.

Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

"Лишь через семь дней мы стали свидетелями выхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны", - отметил он.

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Гранди призвал прекратить военные действия в Украине, чтобы оказать спасительную гуманитарную помощь.

По информации ООН, большинство людей из Украины уезжают в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову.

2 марта сообщалось, что из Украины за время российского вторжения уехало более 836 тыс. человек.

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