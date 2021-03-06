Украинским киберпреступникам грозит 20 лет тюрьмы

Чехия выдала США украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях. Фото: Reuters

Чехия экстрадировала в США 2 украинском, которых подозревают в киберпреступности и отмывании денег.

По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников, которые действуют во многих странах. Об этом сообщает Радио Прага.

Двух граждан Украины вероятно задержала полиция Чехии в феврале прошлого года. В настоящее время оба находятся в США.

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По словам прессекретар Наццентра по борьбе с организованной преступностью Ярослава Ибегея, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

В США гражданина Украины приговорили к тюремному заключению за участие в схеме по отмыванию денег в интернете. Его приговорили к 87 месяцам тюрьмы и обязали заплатить 98 751,64 долларов компенсации.