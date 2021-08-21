Украинский самолет вылетел из столицы Афганистана

Украинский самолет вылетел из Кабула. Фото с аэродрома Исламабад перед вылетом в Кабул: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сегодня из столицы Афганистана Кабул вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. На его борту - эвакуированные люди.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10:00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных граждан и возвращении в Украину уточняется", - отметили в заметке.

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Во вторник, 17 августа, в столицу Афганистана вылетел самолет из Украины для эвакуации своих граждан, которые запросили помощь из-за захвата талибами Кабула. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский "периодически собирает" специалистов для обсуждения эвакуации. За помощью обратились 153 украинца, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.