За 153 украинцами в Афганистан вылетит эвакуационный рейс

Военные собираются на операцию по эвакуации людей из Афганистана. Фото: Reuters

Во вторник, 17 августа, в столицу Афганистана вылетает самолет из Украины для эвакуации своих граждан, которые запросили помощь из-за захвата талибами Кабула.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время прямого эфира "Украина 24".

"Самолет должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не требовалось рейсов", - прокомментировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский "периодически собирает" специалистов для обсуждения эвакуации, добавил Данилов.

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За помощью обратились 153 украинца, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников; бизнесмены и другие граждане. Самое сложное - это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта", - прокомментировал Кулеба.

В Афганистане, где власть захватили боевики движения "Талибан", находятся украинцы. Почти со всеми установили связь. Решили присоединить дополнительно посольства Украины в Исламабаде к работе по мониторингу ситуации и потребностей украинских граждан в Афганистане. Посольство в Таджикистане занимается мониторингом уже некоторое время, но учитывая развитие ситуации, объем работы возрастает.