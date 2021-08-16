Украинский самолет не может вылететь из Кабула

 
Ексклюзивы
1/5
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1107
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 477
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 135
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
3 Просмотров: 1197
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2268
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1674
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2331
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 342
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
4
5
5
6
7
На Аляске извергаются три вулкана одновременно: уникальные фото
На Аляске извергаются три вулкана одновременно: уникальные фото
Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
Президент Афганистана подал в отставку и покинул страну
Президент Афганистана подал в отставку и покинул страну
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
Видео
Все видео
500 овец погибли после удара молнии
500 овец погибли после удара молнии
Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Приятный бонус: около 2,5 млн грн нашли в старом холодильнике
Приятный бонус: около 2,5 млн грн нашли в старом холодильнике
Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти
Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти
В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы
В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 531
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 144
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 378
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 288
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 468
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 414
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 21:06

Украинский самолет не может вылететь из Кабула

  Комментировать
Украинский самолет не может вылететь из Кабула
Глава МИД Украины назвал ситуацию критической. Фото: Reuters

В аэропорту Кабула находится второй украинский самолет, но он не может оттуда вылететь.

Ситуации в аэропорту остается критической. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и который не может вылететь. Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолета - у тебя в два счета будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто", - добавил глава МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Понад 60 стран требуют эвакуации людей из Афганистана

Кулеба отметил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, даже Афганистана, как это проходило с первым рейсом.

По словам министра, некоторые СМИ распространяют информацию, что МИД кому-то не предлагает эвакуацию из Афганистана. Он назвал эту информацию "абсолютной манипуляцией" и призвал украинцев обращаться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.

Украинский самолет, который находился в Афганистане забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.

В Афганистане, где власть захватили боевики движения "Талибан", находятся 50 граждан Украины. Почти со всеми установили связь. Дипломаты уточняют, кто из них желает эвакуироваться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский самолет не может вылететь из Кабула». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

"Первый рассказ написал в восемь лет" - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы

Американская радиостанция начала вещание для украинцев

Военным запретили сдаваться в плен

Украинцы и поляки заключили мирный договор

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 16317
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 15562
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 10377
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5868
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
 Просмотров: 4653
Мир
В США сгорел завод Коломойского, подозревают поджог
В США сгорел завод Коломойского, подозревают поджог Просмотров: 135
Медсестра "ангел смерти" вбила 20 пациентов
Медсестра "ангел смерти" вбила 20 пациентов Просмотров: 603
Летающий мотоцикл успешно прошел тест-драйв
Летающий мотоцикл успешно прошел тест-драйв Просмотров: 504
На Аляске извергаются три вулкана одновременно: уникальные фото
На Аляске извергаются три вулкана одновременно: уникальные фото
4
 Просмотров: 540
Талибы стреляют в тех, кто хочет бежать из Афганистана
Талибы стреляют в тех, кто хочет бежать из Афганистана Просмотров: 756
Больше всего комментируют
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
2
В столице появится памятник Ивану Франко
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
1
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
Голосов: 143
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть