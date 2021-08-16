Украинский самолет не может вылететь из Кабула

Глава МИД Украины назвал ситуацию критической. Фото: Reuters

В аэропорту Кабула находится второй украинский самолет, но он не может оттуда вылететь.

Ситуации в аэропорту остается критической. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и который не может вылететь. Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолета - у тебя в два счета будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто", - добавил глава МИД.

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Кулеба отметил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, даже Афганистана, как это проходило с первым рейсом.

По словам министра, некоторые СМИ распространяют информацию, что МИД кому-то не предлагает эвакуацию из Афганистана. Он назвал эту информацию "абсолютной манипуляцией" и призвал украинцев обращаться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.

Украинский самолет, который находился в Афганистане забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана. В Афганистане, где власть захватили боевики движения "Талибан", находятся 50 граждан Украины. Почти со всеми установили связь. Дипломаты уточняют, кто из них желает эвакуироваться.