Украинские полярники сообщили о рекордном снеге в Антарктиде

Такой высоты полярники не фиксировали уже 20 лет. Фото: Facebook

На острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский" выпал рекордный уровень снега. Такой высоты полярники не фиксировали уже 20 лет.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет аж... 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет", - сообщили в центре.

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Предыдущий рекорд, как отметили в антарктическом центре, был установлен в 2016 году. Тогда уровень снега составил 2,65 метра, что на 10 сантиметров меньше, чем в этом году.

"На нашем острове и теперь снежит. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвиненки не пострадали", - добавили в центре.

В Галиче Ивано-Франковской области возле Бурштынской ТЭС выпал черный снег.