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пятница, 28 августа 2020 17:59

Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу

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Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу
Белорусам отказано в пересечении государственной границы. Фото: Слово і Діло

В Одесском международном аэропорту группе белорусских граждан, которые накануне вылетели из Минска, пограничники отказали в пересечении украинской границы, несмотря на преференции.

"Белорусским гражданам было отказано в пересечении государственной границы в связи с решением Кабинета министров Украины о запрете иностранцев с 00.00 28 августа до 00.00 28 сентября. Белорусам не запрещали посещать Украину. Они в ближайшее время вернутся в Беларусь", - сообщили украинские пограничники.

Женщина, которая была пассажиром белорусского рейса Вероника рассказала журналистам, что все граждане Беларуси, а их около 8 человек, получили постановление о запрете посещения Украины.

"За ночь нас несколько раз вызывали на переговоры, все проверяли. Заснуть было невозможно. Утром нас перевели в зал ожидания, где мы могли купить чай и бутерброды за свой счет. А вот с питьевой водой проблем не было. Вместе с нами здесь и другие иностранцы - граждане Молдовы, евреи, которые запланировали паломничество в Умань ", - сообщила Вероника.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 28 августа заявил, что белорусы смогут воспользоваться льготным режимом при пересечении границы в украинском направлении, а прессекретар Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко уточнил, что решение правительства о закрытии границы 28 августа не будут предусматривает отдельных механизмов для белорусских граждан .

По его словам, граждане Беларуси, пострадавших от давления и преследований во время митингов, должны заявить об этом на пограничном пункте пропуска на территории Украины, а допускать их на украинскую территорию сообщат в дальнейшем.

"Граждане Беларуси, которые хотят попасть на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружеской нам стране, будут пользоваться преференциями, а Государственная пограничная служба рассмотрит их запросы и предоставит разрешение на въезд", - сообщил Кулеба.

26 августа Кабинет Министров с полуночи 29 августа до 28 сентября включительно в Украину запретил въезд иностранцам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса.

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Дата
28
августа

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