Украинские миротворцы высадили ученых на кратер вулкана

Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН в Демократической республике Конго обеспечили высадку группы ученых на кратер действующего вулкана Ньямлагира.

Вулкан изучают для предсказания следующего извержения и для снижения возможных рисков для местного населения, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"На высоте более трех тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей. Посадку на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия. Облачный покров над вулканом заметно увеличивался, а скорость порыва ветра составляла 90 км/ч", - сообщил командир вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко.

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Существовал значительный риск, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета.

После окончания исследований, экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь Миссии ООН.

Украинский национальный контингент Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго эвакуировал персонал одной из баз Миссии. Украинские миротворцы не пострадали, сообщает пресс-служба Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил.