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среда, 01 августа 2018 20:48

Украинские миротворцы отбили атаку террористов

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Украинские миротворцы отбили атаку террористов
Украинские вертолетчики обеспечивают порядок в Косово. Фото: УН

В центральноафриканском государстве Конго повстанцы напали на миротворческую миссию ООН, где служат украинские военные.

Лагерь был расположен в аэропорту Mavivi. Бойцы отбили нападение повстанцев. Двое военных из Малави и Танзании получили ранения. Украинцы не пострадали, передает "24 канал".

"Сегодня наши вертолеты МИ-8 осуществляют доставку подкрепления пехотных подразделений Южно-Африканской Республики избежание дальнейших таких ситуаций и операции по зачистке прилегающих районов", - рассказал пресс-офицер 18-го ОВО Владимир Фитьо.

Украинские самолеты Ми-24 с разбомбили лагерь повстанцев. МИ-8 десантировал 150 бойцов, которые уничтожили лагерь террористов и захватили две базы. Часть нападавших взяли в плен.

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Командование международной операции отметило вертолетчиков ВСУ. Благодаря им в Конго удается удерживать относительную стабильность.

Противостояние в Конго продолжается с 1994 года. Между собой воюют две народности тутси и хуту, которые поочередно приходят к власти и устраивают геноцид своим оппонентам. Сейчас у власти военные хуту, контролирующие природные ресурсы.

24 лет противостояния в Конго менее 5000000 гражданских погибло. ООН ввела сюда миротворческую миссию через 5 лет после начала конфликта.

В течение 26 лет украинский контингент принимал участие в миротворческих операциях в Косово, Боснии и Герцеговине, Восточной Славонии, Анголе, Македонии, миссии ОБСЕ в Косово, Гватемале, Таджикистане, Афганистане, полуостров Превлака Хорватия, Кувейте, Сьерра-Леоне, миссии ОБСЕ в Грузии, Приднестровье, Ираке, Ливане, Ефиопии и Еритреи, миссии ООН в Грузии, Судане, Кот-д'Ивуаре и Демократической Республике Конго.

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