Украинка объяснила, кому нужно разрешение на жилье в Польше

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Евгения Кубова, которая имеет собственную фирму, занимающуюся вопросами недвижимости рассказала, когда украинцам, переезжающим в Польшу, нужно разрешение на покупку недвижимости. Семья Евгении имеет ипотеку на 2 квартиры. Украинка ведет блог, в котором рассказывает все нюансы покупки недвижимости.

"Без разрешения нельзя купить жилье в приграничной зоне. Все иностранцы должны получить разрешение на покупку жилья. Дальше все зависит от собственности на землю. Если вы хотите купить квартиру в многоэтажке, то там разрешения не надо, и можно приобрести жилье по обычному паспорту, даже не приезжая в Польшу", - объясняет риелтор.

Если квартира имеет задний двор, то иностранцам нужно брать разрешение на землю.

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"Но и здесь есть нюансы. Например, если квартира с террасой и землей, но участок в совместной собственности всех собственников дома, то вы получаете нотариальное подтверждение, что ею пользуетесь только вы. Другой случай, когда земельный участок будет принадлежать одному человеку. Тогда разрешение нужно. Также разрешение необходимо, если в квартиру/ сегмента будет доходить совладение дороги. Часто застройщики делают дорогу и разделяют на всех владельцев дома, который построили , тогда иностранцы нуждаются в разрешении", - говорит Евгения.

Риэлтор отмечает, что есть несколько категорий иностранцев, которым разрешение не требуется :

- если у вас уже 5 лет pobyt stały или karta rezydenta;

- если вы являетесь женой / мужем гражданина Польши, и уже 2 года проживаете в стране, и имеете pobyt stały или karta rezydenta в связи с браком. Разрешение получаем у Ministerstwo Spraw Wewnętrznych . ⠀

В Украине больше всего интересуются жильем в новостройках. В феврале 80% украинцев интересовались покупкой в новостройках, и 20% - на вторичном рынке высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне $50-70 тыс. с долей запросов 51%. На втором месте - жилье в диапазоне до $30 тыс., на третьем - недвижимость цене $30-50 тыс.