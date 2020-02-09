Украинец заразился коронавирусом

На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился украинец. Фото: Reuters

Один из украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, заразился коронавирусом 2019-nCoV.

Так болезнь обнаружили еще в шести людей на лайнере. Среди них четыре гражданина Филиппин и гражданин Украины, все они члены экипажа. Еще один инфицированный - житель Гонконга с гражданством США. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает УНН.

Всех больных эвакуировали с судна и госпитализировали.

Украинское МИД подтвердило информацию о инфицированном граждане Украины на круизном лайнере Diamond Princess.

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"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии", - рассказал Сергей Погорельцев, директор департамента консульской службы МИД Украины.

Круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине в японском порту Йокогама. На его борту находится 25 украинцев - все они члены экипажа. Общее количество зараженных на лайнере сейчас составляет 70 человек.