Украинец покусал поляка в Варшаве

У Польщі українець покусав переходжу. Фото: росзмі

У Варшаві 28-річний українець побивши та покусав поляка за ті, что Йому не дали подзвоніті по телефону.

За словами постраждалого нападник підійшов Із Проханов віклікаті Йому швидку, хоча виглядаю нормально, пише прес-служба польської полиции.

"Він поваливши жертву на тротуар и почав бити его кулаками по Голові, бити и кусаті. Бачачі, что відбувається, до них підбіглі жінка и чоловік. Смороду намагались відтягнуті напавши", - сказано в Повідомленні поліціі.

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Сам нападник сказавши, что его отруїлі у ресторані, де ВІН обідав.

Чоловіка обстежілі лікарі, однак Нічого НЕ виявило.

Нападник відправілі до тюрми, Йому грозит 12 років позбавлення років.

Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составила 58 500 - это на 25% больше, чем годом ранее (тогда было 46 700).