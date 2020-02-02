Польша увеличила на 25% количество отказов украинцам во въезде в государство

Поляки стали чаще отказывать украинцам во въезде. Фото: Укринформ

Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составила 58 500 - это на 25% больше, чем годом ранее (тогда было 46 700).

"По-прежнему, абсолютное большинство отказов - на наземной границе. Путешествуя самолетом, вероятность получить отказ значительно меньше", - сообщает аналитический центр "Европа без барьеров" со ссылкой на статистические данные Пограничной службы Польши и данные собственных исследований.

Главными причинами отказов являются неподтвержденная цель поездки (34900) и отсутствие средств (12 800).

"Темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда рост был близким к критическому показателю в 50%, однако остались высокими", - рассказала Ирина Сушко, исполнительная директор "Европы без барьеров".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы вместе боролись против россиян - Дуда сказал, кто настоящие братья Украины

В Польше с начала года минимальная зарплата выросла на 15,6% - до 2600 злотых, или 16 500 грн. Теперь час работы будет стоить минимум 17 злотых, или 108 грн.