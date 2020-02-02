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воскресенье, 02 февраля 2020 03:09

Польша увеличила на 25% количество отказов украинцам во въезде в государство

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Польша увеличила на 25% количество отказов украинцам во въезде в государство
Поляки стали чаще отказывать украинцам во въезде. Фото: Укринформ

Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составила 58 500 - это на 25% больше, чем годом ранее (тогда было 46 700).

"По-прежнему, абсолютное большинство отказов - на наземной границе. Путешествуя самолетом, вероятность получить отказ значительно меньше", - сообщает аналитический центр "Европа без барьеров" со ссылкой на статистические данные Пограничной службы Польши и данные собственных исследований.

Главными причинами отказов являются неподтвержденная цель поездки (34900) и отсутствие средств (12 800).

"Темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда рост был близким к критическому показателю в 50%, однако остались высокими", - рассказала Ирина Сушко, исполнительная директор "Европы без барьеров".

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В Польше с начала года минимальная зарплата выросла на 15,6% - до 2600 злотых, или 16 500 грн. Теперь час работы будет стоить минимум 17 злотых, или 108 грн.

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