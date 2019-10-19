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суббота, 19 октября 2019 13:19

Украинец погиб в авиакастрофе в Конго

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Украинец погиб в авиакастрофе в Конго
Украинец Сергей Горохов погиб в результате аварии военно-транспортного самолета в Конго. Был борт-инженером лайнера Ан-72. Фото - Думская

Украинец Сергей Горохов погиб в результате аварии военно-транспортного самолета в Демократической Республике Конго 11 октября.

Был борт-инженером лайнера Ан-72. До окончания контракта в Африке ему оставалось всего 3 дня, пишет Думская.

Сергей Горохов родился в Вапнярке Винницкой области. Закончил Национальный авиационный университет и в последнее время проживал в Одессе. У него остались его жена и двое детей.

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Самолет обслуживал президента республики. Вылетел из аэропорта города Гома и направлялся в столицу Конго - Киншассу. На борту, кроме 4-х членов экипажа, находились трое охранников президента республики, его водитель, а также лимузин.

Связь с самолетом прервалась через 58 минут полета. Он упал недалеко от городка Пунья. Все, кто был на борту, погибли. Что стало причиной авиакатастрофы - пока неизвестно.

Следователи рассматривают четыре версии авиакатастрофы самолета Ан-12 под Львовом. Это ошибка пилота, погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка командно-диспетчерского пункта.

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