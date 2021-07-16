Украинец обокрал Microsoft: на украденные деньги купил виллу и Tesly

17 июля 2019 года прокуратура города Сиэтла в Вашингтоне предъявила 25-летнему украинцу Владимиру Кващуку обвинения в краже денег у Microsoft. Бывший программист компании похитил $10 млн. и потратил их на дорогие покупки.

В Microsoft Владимир Кващук занимался тестированием платформы для онлайн-продаж продуктов в составе команды Microsoft Universal Store Team.

Автор: radiotrek.rv.ua 25-летний Владимир Кващук обокрал Microsoft на млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские обокрали помещение,которое обыскивали

Участники команды UST настраивают тестовые учетные записи в онлайн-магазине Microsoft, используя специально созданные адреса электронной почты и кредитные карты. Эти аккаунты задействовали для пробных покупок в магазине без фактического списания денег. Затем разработчики вносят в белый список свои тестовые учетные записи, чтобы обойти системы безопасности Microsoft и снижения рисков. Но при разработке своей системы тестирования Microsoft выпустила из виду существенный вектор атаки.

Во время работы над проектом Владимир Кващук заметил лазейку, которая позволяла осуществлять тестовые покупки цифровых подарочных карт с балансом в криптовалютах, получая к ним действительны ключи.

Полученные таким образом цифровые карты, Кващук затем перепродавал в интернете по ценам ниже номинала, а также использовал для покупок товаров Microsoft.

Бывший сотрудник компании пытался скрыть следы преступления с помощью так называемых "миксеров". Это специальные сервисы, которые берут биткоины с разных адресов и пересылают их на несколько других одним переводом, у которого и получатели, и отправители известны, но кто именно из них и именно передал - знает только сам "миксер, выяснили следователи.

Владимир Кващук обращался к таким сервисам, затрудняющих отслеживание транзакций, перед тем, как переводить средства на счета в банке.

Такая схема, которой мошенник пользовался в течение семи месяцев, позволила ему незаконно заработать $ 10 млн. На свои банковские счета он перечислил $2,8 млн, с тем, что его зарплата составляла $110 тыс. в год.

Часть этих денег он потратил на приобретение дома у озера $ 1,6 млн и электромобиля Tesla $160 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали иностранца, который незаконно снял полмиллиона с банковских карточек

Сначала Кващук работал в Microsoft по контракту, а в 2016 году он стал штатным сотрудником.

Владимира Кващук освободили в июне 2018 году после раскрытия схемы. Экс-программиста Microsoft арестовали 16 июля 2019 году.

Автор: radiotrek.rv.ua Мужчина потратил деньги на приобретение дома у озера $ 1,6 млн и электромобиля Tesla $ 160 тыс.

За преступные действия, которые Владимиру Кващук предъявлены обвинения, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $ 250 тыс., Если вина будет доказана в суде. К 18 июля 2019 расследования по данному делу проводила секретная служба США и подразделение по борьбе с киберпреступностью в американской налоговой службе.

В ноябре 2020 года окружной суд Сиэтла приговорил Владимира Кващук к девяти годам тюрьмы за хищение денежных средств в Microsoft во время работы в этой компании. Кроме того, украинец должен выплатить Microsoft компенсацию в размере $ 8,3 млн.

Суд присяжных признал 26-летнего гражданина Украины Кващука виновным в совершении 18 уголовных преступлений: пять случаев мошенничества, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи личности с отягчающими обстоятельствами, два случая оформления незаконного возврата налогов, а также несколько случаев взлома компьютеров. После окончания срока тюремного заключения украинца депортируют на родину.

Это дело требовало сложных технических навыков в процессе расследования и судебного преследования, но у правоохранительных органов и прокуратуры нашлись навыки, необходимые для привлечения таких преступников к ответственности.

"Воровать у своего работодателя - это плохо, но воровство и создания видимости, что во всем виноваты ваши коллеги, увеличивает убытки, который выходит за рамки материальных средств", - отметил прокурор Брайан Моран.

Шевченковский районный суд Киева приговорил 10 лет заключения адвокату за кражу 6 млн грн. своего клиента. Прокуроры доказали, что обвиняемый в течение десяти лет оказывал пострадавшему правовой помощи и владел информацией о его имущественного положения.