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среда, 22 июля 2020 23:03

Адвокат украл 6 миллионов у клиента

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Адвокат украл 6 миллионов у клиента
Адвокат получил 10 лет тюрьмы за кражу 6 млн гривен у своего клиента. Фото: Reuters

Шевченковский районный суд Киева приговорил 10 лет заключения адвокату за кражу 6 млн гривен своего клиента.

Прокуроры доказали, что обвиняемый в течение десяти лет оказывал пострадавшему правовой помощи и владел информацией о его имущественного положения. Об этом сообщает Офис генеральной прокуратуры.

"В конце апреля 2016 адвокат, привлекая доверенное лицо клиента, которая имела ключи и доступ к индивидуальных банковских сейфов, в которых хранились личные денежные средства потерпевшего, действуя умышленно, по предварительному сговору, они завладели более 6 млн грн", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что соучастника преступления осужден по ч. 5 ст. 185 УК Украины приговором Шевченковского районного суда г.. Киева в 2017 году.

В Киеве полицейские задержали адвоката со взяткой в ​​570 000 для судьи. Он подстрекал клиента дать взятку судье для выдачи судебного приказа в его пользу.

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