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среда, 17 марта 2021 23:32

Украине приготовиться. Польша вводит общенациональный локдаун

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Украине приготовиться. Польша вводит общенациональный локдаун
В Польше общенациональный локдаун. Фото: Корреспондент

В Польше с 20 марта введут общенациональный локдаун.

Ограничения из-за распространения опасного "британского" штамма коронавируса бдут действовать до 9 апреля, на пресс конференции заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передает RMF24.

Не будут работать: гостиницы; кинотеатры, театры, концертные залы, оперы, музеи и художественные галереи; горнолыжные трассы; торговые центры ( будут одновременно работать продуктовые магазины, аптеки, магазины прессы, книжные магазины, зоомагазины и магазины бытовых товаров).

Также не будут работать тренажерные залы и бассейны. Рестораны и бары смогут продавать еду только с собой. Все учебные заведения переведут на удаленную форму обучения. Церкви полностью не будут закрывать. В них будут действовать ограничения не более одного человека на 15 квадратных метров.

Сейчас в Польше причиной 52% случаев коронавирусной болезни является именно "британский" штамм вируса. Ученые выяснили, что он не только быстрее распространяется, но и является более летальным.

Министр подчеркнул, что региональные ограничения уже исчерпали себя, поэтому единственное решение - ввести локдаун по всей стране.

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В Польше 17 марта зарегистрировали 25 052 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем с ноября. За сутки умерли 453 пациента.

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