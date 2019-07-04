Украинцы спасли польское село от пожара

Работники не дали огню дойти до домов. Фото: Facebook

Украинские заробитчане боролись против лесного пожара в Польше.

Лес вспыхнул 3 июля возле села Белч-Гурны на юго-западе Польши, передает TVP.Info.

Пока пожарные ехали на вызов, украинцы ветвями, лопатами и песком гасили пожар, чтобы огонь не дошел до деревни.

"Самое важное произошло в первые полчаса. Они потушили более 500-700 м территории, где был огонь, используя лопаты и ветви. Если бы не героические действия и усилия украинских граждан, лес бы сгорел, а огонь мог бы даже дойти до домов", - написала в Facebook Анна Сауч.

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"Действия этих мужчин заслуживают уважения и признания", - сказал представитель местного управления пожарной службы Марцин Клефас.

28 июня около 17:00 во Львове начался сильный пожар. Возгорание произошло около главного железнодорожного вокзала, сообщает ГСЧС во Львовской области.