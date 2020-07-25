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суббота, 25 июля 2020 13:43

Украинцам запретили въезд в Австрию

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Украинцам запретили въезд в Австрию
Австрия внесла Украину в "красный список" с запретом на въезд Фото: OE24

С 27 июля Австрия внедряет новые ограничения на въезд лиц из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом.

Непозволительно посещать страну гражданам, которые не являются выходцами из ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии. Однако, если лица из других государств прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до въезда, сообщает OE24.

Кроме этого, после въезда в страну такие люди также должны пройти 10-дневный карантин. Для этого необходимо предоставить подтверждение размещения. Все расходы граждане других стран будут нести самостоятельно.

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В "красном списке" австрийского правительства находятся Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдова, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Исключения из запрета на въезд для граждан третьих стран распространяются на медиков, сезонных работников или дипломатов. Но если они приезжают не из безопасных стран, то все равно должны сдать ПЦР-тест.

По состоянию на утро субботы, 25 июля 2020, в Украине выявлено 1106 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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Дата
25
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