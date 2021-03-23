Украина защищается "Нептунами" и последние "концлагеря" Европы на Донбассе - что о нас пишет мировая пресса

Передача образцов батареи "Непутн" ВМФ Украины 15 марта 2021-го / Минобороны Украины

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Украина укрепляет береговую линию от нападения России", - Forbes, США

Украинский ВМФ получил первую противокорабельную батарею - ракетный комплекс "Нептун". Это свидетельствует о масштабных усилиях по защите берегов Украины от нападения России. Кроме "Нептуна", ВМФ получит новые ракетные ударные катера и океанские корветы. Корабли помогут расширить зону действия на Черном и Азовском морях. А береговые противокорабельные батареи могут стать настоящими убийцами, если российский "Черноморский флот" нанесет новый удар по Украине.

Цель Украины - включить "Нептун", ракетные и патрульные катера, а также корветы в единую систему защиты, способную отразить противника с моря. Когда русские войска вторглись в Крым в 2014-м, то быстро захватили портовые сооружения ВМС Украины и много стареющих кораблей советского образца. После аннексии Украины остался только 1 большой военный корабль - фрегат "Гетман Сагайдачный". А также несколько десятков меньших лодок. В украинского флота не было шансов против "Черноморского флота России" с его крейсером, эсминцем, 5-ю фрегатами, 7-я подводными лодками и двумя десятками катеров.

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Поэтому Киев запустил экстренную программу закупки новых судов. Приобретение 20 лодок класса "Гюрза-М" местного производства провалилось в 2018-м, когда российские войска захватили 2 новые лодки в инциденте в Керченском проливе.

Между тем, Киев получил в дар от береговой охраны США 2 вооруженных катера. Еще больше планирует получить. Британцы согласилась построить для Украинской 8 ракетных катеров за $1,6 млрд в виде займов от Лондона. Министерство обороны Украины также лицензировало турецкий проект корвета. Но все эти суда могут сыграть преимущественно вспомогательную роль в любых будущих боях с российским флотом. Лодки и корветы помогут обнаруживать цели для "Нептуна", добавляя собственные, относительно малые ракетные комплексы в береговых заграждений. Сам же "Нептун" сможет поражать корабли на расстоянии до 280 км, а это значит, что Украина сможет держать под прицелом со своей территории половину Черного моря.

Сколько "Нептунов" планирует приобрести Киев, неизвестно. Но если украинское правительство умное, то потратит больше на ракеты и меньше на лодки. Батареи не только способны наносить удары дальше и сильнее, чем любой корабль, но их еще и невозможно потопить.

"Украинцы охотно едут в Польшу. Через 5 лет их количество может удвоиться", - Money.pl, Польша

За год количество граждан Украины, которые имели разрешение на пребывание в Польше, уменьшилась менее чем на 1%. По данным "Управление по делам иностранцев", ограничения и пандемия побудили их чаще оставаться в Польше. Раньше больше использовали возможность временных маятниковых миграций.

По данным Управления, 113,8 тыс. украинцев имели вид на жительство всех типов в Польше с 1 марта 2020 году по 28 февраля 2021-му. Годом ранее их было 114,5 тыс.

"Коронавирус не испугал украинцев. За восточной границей было еще хуже. Им негде было спрятаться от пандемии. Если иностранцы живут в Польше постоянно, у них есть для этого условия. Это означает, что имеют сбережения или не потеряли заработок. Если украинцы потеряли работу в одних компаниях, то могли перейти в другие или на другие сферы деятельности. Всегда есть ниши, где можно заработать", - говорит профессор Эльжбета Мончиньски.

"Уровень жизни украинцев медленно повышается, но реальный доход по-прежнему ниже, чем в Польше. Перед пандемией были опасения, что большая часть украинцев поедет в Германию. Там зарплата примерно в три раза выше, чем в Польше. Но работодатели ожидают знания немецкого языка. Это оказалось серьезной помехой. У нас нет этой проблемы из-за сходства языков и легкого усвоение польского украинцами. В этом году ожидаем рост безработицы, потому что антикризисные меры исчезнут, а экономика еще не вернется до уровня перед пандемией. Но эта ситуация на рынке временная. В ближайшие 2-3 года проблема заполнения вакансий вернется. Вопрос, сколько еще украинцев захочет с нами работать. Если их будет немного, возникнет проблема, как устранить пробелы в занятости", - говорит экономист Марек Зубер.

В Польше проживает сейчас около 1 млн украинском. За следующие 5 лет их количество может увеличиться до 2 млн. Это может произойти, если в следующем году начнется сильнее экономический подъем. Прогнозы "Нацбанка Польши" показывают, что в 2022-2023 годах темпы роста могут превысить 4%.

"Зеленский взялся за проверку месторождений", - Rzeczpospolita, Польша

Независимые аудиторы проверят все лицензии на использование природных ресурсов Украины, изданные за более четверти века. Выявленные нарушения приведут к возвращению в государственное имущество. СНБО на своем заседании решило проверить все разрешения на добычу природных ресурсов, выданные в стране с 1994 года.

"В ближайшее время будут проверены все без исключения разрешительные документы, выданные с 1994 года. Информация о каждом разрешение будет общедоступной: где находится месторождение, кто все бенефициары, владельцы сертификатов. Эта информация будет предоставляться украинцам непосредственно", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Власть дает понять, что в случае выявления нарушений лицензионных условий такие разрешения будут законно возвращены украинскому народу. СБНО уже ввело санкции в отношении 19 компаний.

Украина имеет богатые месторождения железных и марганцевых руд, урана, угля, угля, серы, каменной соли, калия, сырья для производства цемента. Она также имеет месторождения газа и крупнейшие месторождения горючего сланца в Европе, которые позволяют добывать сланцевый газ. Украинские месторождения содержат качественное сырье с небольшим количеством примесей. Однако пока страна не может должным образом использовать эти богатства. В течение десятилетий природные ресурсы во многих случаях эксплуатировались мафиозными группами, а концессии предоставлялись за нарушениями законов и за взятки.

"Кто-то живой, кто умирает", - ужасы на оккупированных Россией частях востока Украины", - Аljazeera, Катар

Самый горячий вооруженный конфликт в Европе вскоре превратит части Украины в безлюдный бастион неосталинизму.

Профессор университета и глава экуменического центра христианско-исламского диалога Игорь Козловский, организовал многоконфессиональной "молитвенные марафоны" за единство Украины в оккупированном русскими Донецке весной 2014-го. 20 месяцев спустя его задержали и он едва выжил в том, что сам называет последние "концлагерями" Европы, которые существуют с молчаливого одобрения Путина.

Сотни людей в оккупированных русскими частях Донбасса по-прежнему сидят в тюрьмах без суда, доступа к адвокатам, контактов с семьями и информации из внешнего мира. Их подвергают пыткам, иногда убивают.

"Кто-то остается сидеть неизвестно сколько, кто умирает", - говорит Козловский.

Весной 2014-го тысячи сепаратистов при поддержке российских "добровольцев", военных и офицеров разведки образовали 2 "народные республики" вокруг Донецка и соседнего Луганска, которые остаются непризнанными даже их покровителями из Москвы.

Изгнав дезорганизованные и плохо вооруженные украинские силы, они начали борьбу за контроль над угольными шахтами, металлургическими и химическими заводами, банками и фермами. Запугивали мирных жителей, забирая ценные вещи, автомобили и квартиры. Они восстановили конституцию советского тоталитарного лидера Иосифа Сталина 1937 года и создали фиктивную копию его системы с одним дополнением - религиозной монополией русской православной церкви.

"Эта суррогатная идеология - комплекс неполноценности, сублимации, нищеты и постоянного политического унижения", - говорит российский аналитик Jamestown Foundation в Вашингтоне Павел Лузин.

Тысячи людей бежали из этих регионов. В частности, те, кто сначала поддерживал сепаратистов. Младшие сын и жена Козловского бежали в Киев. Он оставался в Донецке со старшим парализованным сыном в ожидании специализированной скорой помощи, которая должна была их вывезти весной 2016-го. Но в январе 2016-го сепаратисты задержали его, ограбили квартиру, и бросили в тюрьму - "на подвал". Там он и другие задержанные спали на полу или на мебелях, их кормили раз в день, и давали 2-минутные перерывы на туалет.

"Это длится часами. Вы теряете чувство времени. Самое ужасное, не можете это остановить. Вас бьют. Затем отводят назад в камеру с мешком на голове. Вы снова учитесь ходить, потому что после избиения ноги и руки - черные", - рассказывает Козловский.

Перед войной он написал книги о христианах Ближнего Востока и буддийской философие. Его многолетнее изучение духовных практик помогло выжить и помогать другим заключенным. Он рассказывает, что заключенных бьют, заливают водой, бьют током, насилуют, вырезают зубы и ногти, прячут живьем на несколько часов или угрожают имитацией российских рулеток, проводят фиктивные казни.

Пытки часто бессмысленны. Задержанные предстают перед судом только в случае, если украинские или западные официальные лица знают об их задержании. Считается, что у сепаратистов есть десятки таких "подвалов" в правительственных зданиях, на фабриках, в тюрьмах, в бывших художественных центрах. По словам украинского прокуратуры, через них прошли не менее 3500 человек. В причастности к военным преступлениям, включая пытки, подозревают около 9500 человек. В частности, сотни граждан России и добровольцев из 31 страны.