Украина выдвинула претензии Сербии

Сербию обвинили в голосовании против Украины. Фото: "Капитал"

Посол Украины в Сербии Александр Александрович обвинил Белград в нарушении джентльменского соглашения между президентами стран через голосование Сербии по резолюции ООН по Крыму.

Дипломат напомнил, что в июле во время визита президента Украины Петра Порошенко в Белград между лидерами двух стране было достигнуто джентльменское соглашение не голосовать друг против друга, передает "Европейская правда".

Сербия оказалась одной из 19 стран, проголосовавших против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, призывающей Россию вывести ее войска с территории оккупированного Крыма и осуждает российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

По мнению Александровича, Сербия могла меньшей мере воздержаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отреагировал Кремль на призыв ООН к РФ уйти из Крыма

"К сожалению, нам не понятны действия Сербии", - добавил он. Отметил, что Украина не поддержала членства Косово в Интерполе и демонстрирует конкретные шаги в непризнании независимости этой страны.

Посол выразил сожаление неприсоединения Сербии санкции ЕС против России.

Сербская православная церковь отказалась признавать решение Константинополя по Украине. Отказались признавать решение о предоставлении Украинской церкви автокефалии, сообщает сайт церкви.