Украина вернула пять пациентов из Беларуси

Один из пациентов находился в Минске в связи с операцией по пересадке почки. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Украина вернула из Беларуси пять человек, находившихся на лечении в этой стране.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Мы уже вернули в Украину пять пациентов, обратившихся за помощью - и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции Слуга народа", - написал Кулеба.

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Министр добавил, что сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с Андреем Ивановым, который находился в Минске в связи с операцией по пересадке почки. Мужчина не смог вернуться на родину после введения запрета на авиасообщение с Беларусью.

По словам Кулебы, еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должна решить, когда именно это должно произойти.

Страны "Большой семерки" призвали самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко изменить курс политики и согласиться провести новые честные выборы президента. Страны также пообещали привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси.