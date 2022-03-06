Украина требует окончательно добить российскую экономику – подробности

Дмитрий Кулеба подписал письма коллегам из стран Евросоюза с перечнем санкций против РФ, которых ожидает Украина. ФОТО: фейсбук главы МИДа

Российскую экономику нужно окончательно зажать в тиски с помощью новых санкций. Это поможет остановить московскую агрессию в Украине.

Письма с перечнем санкций которых ждем – уже разосланы всем министрам иностранных дел государств Евросоюза, заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Подписал письма и к странам Семерки и Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики. Есть конкретный перечень санкций, которые ждет Украина. Будем работать с каждым государством, чтобы эти новые ограничения были применены", – заявил Кулеба.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.